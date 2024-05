Prezident jmenuje Ženíška z TOP 09 ministrem pro vědu, výzkum a inovace ve čtvrtek

Prezident Petr Pavel jmenuje poslance Marka Ženíška ministrem pro vědu, výzkum a inovace vlády ve čtvrtek před polednem. Hrad o tom informoval na svém webu krátce po dnešní schůzce hlavy státu s tímto kandidátem T0P 09. Ženíšek novinářům řekl, že s prezidentem hovořil o prioritách pro vědu a výzkum a rozpočtu kapitoly. Potěšilo ho, že prezident vnímá vědu, výzkum a inovace jako prioritu země. Předseda sněmovního zahraničního výboru Ženíšek o svých prioritách v pátek hovořil s premiérem Petrem Fialou (ODS), který obratem na Hrad poslal návrh na jeho jmenování ministrem. Ve funkci má vystřídat stranickou kolegyni Helenu Langšádlovou. Mluvčí vlády Lucie Ješátková ČTK sdělila, že Fiala uvede Ženíška do úřadu ve čtvrtek po jeho jmenování členem kabinetu. S Pavlem hovořil o plánech a zvýšení rozpočtu pro vědu a výzkum. "Prezident vnímá i tu situaci, kdy je velká tendence, aby vláda dostála závazkům šetřit a mít rozpočet, jaký slíbila. Na druhou stranu s pochopením vnímá, že musí dojít k navýšení v oblastech, které si ve vědě vláda stanovila. To jsou oblasti, které už jsme zmiňoval, podpora špičkového výzkumu a vědců obecně, aby se zabránilo jejich odchodu do zahraničí, a podpora transferu technologií a znalostí do praxe," uvedl.