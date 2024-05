TOP 09 oficiálně navrhla Marka Ženíška do funkce ministra pro vědu, výzkum a inovace

Širší vedení TOP 09 navrhlo poslance Marka Ženíška do funkce ministra pro vědu, výzkum a inovace. Strana to oznámila v tiskové zprávě. Ženíšek by mohl příští týden nahradit ve funkci stranickou kolegyni Helenu Langšádlovou. Ta svůj konec zdůvodňovala tím, že nezvládla komunikaci. Novým ministrem pro vědu z TOP 09 se měl původně stát ekonom a bývalý rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja. Ten se ale nominace vzdal poté, co vyšlo najevo, že publikoval vědecké články v takzvaných predátorských časopisech.