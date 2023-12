Prezident Pavel podepsal zákon urychlující vznik strategické infrastruktury

Z liniového zákona, který má za cíl urychlit výstavbu hlavně silnic, dálnic a železnic, se do budoucna stane zákon o urychlení výstavby strategické infrastruktury. Vztahovat se bude nově i na stavby pro energetickou bezpečnost související s jadernou energetikou a usnadní i otevírání a těžbu strategických ložisek kritických surovin včetně štěrkopísků a kamene. Novelu, která zákon takto rozšiřuje a mění, podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom dnes Hrad.

Předloha má podle původního vládního návrhu hlavně zajistit, aby nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury získaly ze zákona stavební povolení do čtyř let. Požadavek vyplývá ze směrnice EU, kterou předloha zavádí do českého zákona.

Sněmovna například vložila do zákona opatření, které má zamezit praxi takzvaných blanketních podání. Jde o praxi, kdy odpůrce stavby podá odvolání, ale neuvede konkrétní důvody a dodá je až později. Zákon obsahuje i novinku, kterou je dílčí územní rozvojový plán. Má usnadnit přípravu a povolování hlavně vysokorychlostních tratí a dalších důležitých dopravních záměrů.