Prezident Pavel zahájil návštěvu Bosny jednáním se členy předsednictva

Prezident Petr Pavel dnes zahájil návštěvu Bosny a Hercegoviny jednáním se členy tříčlenného předsednictva. Jde o první návštěvu českého prezidenta v této balkánské zemi po 30 letech. V Sarajevu se chystá oslovit publikum projevem na téma evropské a euroatlantické integrace a zahájí také podnikatelské fórum.

Prezident do Bosny přicestoval z Černé Hory, kde nabídl českou podporu přístupovému procesu země do Evropské unie. Tamní představitele vyzval, aby překlenuli současné politické problémy a pokračovali v reformách nezbytných pro vstup do EU.

Oblast západního Balkánu patří k prioritám české zahraniční politiky. Integrace tohoto nestabilitou poznamenaného regionu do EU v posledních letech vázne kvůli neschopnosti vlád provést klíčové reformy, ale i kvůli nejednotnému přístupu členských států unie.