Prezident Petr Pavel vetoval novelu zvyšující platy veřejných činitelů

Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu o platech politiků a soudců. Vyplývá to z informací na webových stránkách Hradu. Podle novely by platy vrcholných politiků měly od ledna růst o sedm procent, v dalších letech nejvýš o pět procent. Soudcovské platy se mají zvýšit o méně než jedno procento oproti loňsku. Podle Pavla by ale úprava v tomto znění neodpovídala dřívějšímu nálezu Ústavního soudu, a mohla by vést k soudním sporům. Prezident to napsal předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) v dopise, ve kterém své rozhodnutí zdůvodnil. „Neztotožňuji se způsobem, jakým se zákonodárce vypořádal s nálezem Ústavního soudu, na nějž má přijatý zákon reagovat, a to zejména v souvislosti se stanovením platové základny pro soudce na rok 2025, která by mohla být opět v rozporu s judikaturou Ústavního soudu a vyvolat další soudní spory se soudci. Vzhledem k pozdnímu přijetí zákona nelze rovněž přehlédnout jeho nežádoucí retroaktivitu,“ uvedl v dopise. Pavlovi také vadí, že zákon neřeší platy ústavních činitelů systémově. Politici by podle něj měli nastavit takový mechanismus, který zajistí automatickou úpravu platů, aby o nich nemuseli politici opakovaně sami rozhodovat. Jako špatné řešení vnímá prezident i opoziční návrhy na zmrazení platů politiků, nebo nápady naprosto oddělit platy soudců od platů dalších představitelů státní moci.

Novelu tak dostane k novému projednání Poslanecká sněmovna, která může především hlasy koalice veto hlavy státu přehlasovat.

Prezident Pavel vetoval zákon už podruhé. Loni v září odmítl podepsat předlohu omezující laické přísedící u soudů. Sněmovna ale následně jeho veto přehlasovala.