Prezident Zeman v pátek jmenuje novou vládu Petra Fialy, včetně Lipavského

Prezident Miloš Zeman Prezident jmenuje vládu koalice Spolu a Starostů s Piráty podle návrhu premiéra Petra Fialy (ODS). Ten to řekl po zhruba hodinovém jednání na zámku v Lánech na tiskové konferenci lídrů koalice. Fiala uvedl, že vláda bude jmenována tak, jak ji navrhl, tedy včetně kandidáta na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti). Podle premiéra výhrady prezidenta vůči Lipavskému stále trvají, nechce ale v současné situaci zatěžovat novou vládu ústavním sporem. Místo Zdeňka Nekuly z KDU-ČSL, který je v izolaci kvůli nákaze covidem-19, pověří Zeman dočasně řízením ministerstva zemědělství předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku. Nový kabinet bude jmenován v pátek v 11 hodin dopoledne v Lánech. O důvěru chce vláda požádat ve Sněmovně v polovině ledna.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) je rád, že prezident Zeman s designovaným premiérem Petrem Fialou (ODS) našli shodu a nová vláda bude jmenována v pátek. Odpověděl to na dotaz ČTK. Za velký Fialův úspěch považují další politici to, že Zeman nakonec jmenuje kabinet podle návrhu předsedy vlády včetně kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Uvedli to v reakcích na twitteru. Někteří ocenili hlavu státu, že se zachovala s respektem k ústavě. Zeman v pátek potvrdil, že Lipavského do čela české diplomacie jmenovat nechce. Jako důvody svého postoje uvedl nedostatečnou kvalifikaci nebo odtažité vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce. Lipavského a hlavu státu rozdělují také odlišné názory na vztahy k Rusku nebo k Číně, což ale Zeman v oficiálním vyjádření jako příčinu svého nesouhlasu nezmínil. Koalice hovořila o ústavní žalobě ke kompetencím prezidenta. Pondělní obrat Fiala označil za "překvapující závěr hodinové schůzky". "Jsem velice rád, že prezident Zeman a premiér Fiala našli shodu a nová vláda bude jmenována v pátek," napsal ČTK Babiš.