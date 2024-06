Prezidenti ČR a SR: Vztahy nedefinuje jen zahraniční politika, jsou provázané

Vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem nejsou definovány pouze zahraniční politikou, země jsou provázány historicky na mnoha úrovních. Po jednání se slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v Praze to řekl český prezident Petr Pavel. Podle Pellegriniho jsou vztahy na nejvyšší možné úrovni. Názorová odlišnost na nějakou věc je nemůže ohrozit ani zhoršovat, uvedl. Obě hlavy státu hovořily o tom, že země jsou provázány na úrovni mezilidské, přeshraniční, kulturní, sportovní nebo ekonomické. Podle Pavla spolu prezidenti jednali o bezpečnosti, situaci na Ukrajině napadené Ruskem, nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance (NATO) ve Washingtonu, o možnostech zvýšení obranyschopnosti či spolupráce firem v obranném průmyslu.

Podle Pavla nejsou názory České a Slovenské republiky na konflikt na Ukrajině tak odlišné. Je to spíše o interpretaci či o tom, do jaké míry se liší veřejná prohlášení a praxe, uvedl. Pellegrini uvedl, že s Pavlem vedl dlouhou debatu o Ukrajině, bezpečnostní a geopolitické situaci. Slovensko podle něj napadené zemi pomáhá například dovozem elektrické energie. "Když jsme si měli možnost popovídat o 'sporné' části, tak jsme zjistili, že názory zdaleka nejsou tak rozdílné a je to jenom o tom, jakým způsobem jsou interpretovány, případně do jaké míry potom se liší veřejně deklarovaná prohlášení od toho, co se nakonec v praxi děje," řekl Pavel. "Myslím, že rozdíly jsou výrazně menší," doplnil.

Do Prahy přijel nový slovenský prezident Peter Pellegrini tradičně na svoji první oficiální cestu po zvolení do funkce. Pellegrini se stal slovenským prezidentem v polovině června, kdy vystřídal Zuzanu Čaputovou. Na náměstí Jana Palacha v Praze uctil památku obětí loňské střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté zamířil na Pražský hrad na jednání s prezidentem Pavelem. Následně se má Pellegrini sejít také s místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem a předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Odpoledne by měl ve Strakově akademii jednat s premiérem Petrem Fialou (ODS) mimo jiné o rozvoji obranné a obranně-průmyslové spolupráce, energetické bezpečnosti či agendě zasedání Evropské rady, která se v Bruselu uskuteční ve čtvrtek a v pátek.