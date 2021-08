Při havárii autobusu v Německu se zranilo 14 Čechů, čtyři těžce

V Německu v sobotu havaroval autobus s českými turisty, kteří se vraceli z Itálie. Neštěstí se podle všeho obešlo bez obětí na životech, zranění však utrpělo 14 lidí, z toho čtyři těžká. Oznámila to policie Dolního Bavorska. Původně policie hovořila o deseti zraněných, později bilanci nehody zvýšila. Zájezd vypravila cestovní kancelář Čedok. Příčina nehody, ke které došlo ráno na dálnici A93 v dolnobavorském okrese Kelheim, jižně od města Řezno, zatím není jasná. Podle generální konzulky ČR v Mnichově ji mohl způsobit mikrospánek řidiče. "Řidič sjel z dálnice v pravotočivé zatáčce a autobus se převrátil na bok," uvedla. "Díky spolupráci bavorsko-českého centra v oblasti policejních zásahů byly přivolány i naše policejní síly a dostaly také tlumočníka,“ řekla Larischová. Policie verzi mikrospánku řidiče zatím odmítla potvrdit. České ministerstvo zahraničí na twitteru uvedlo, že lidé by měli být nejpozději v neděli doma. Konzulát v Mnichově je podle něj v kontaktu s německými úřady a je připraven poskytnout pomoc. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v rozhovoru s Českou televizí upřesnil, že téměř všichni zranění by se měli vrátit ještě dnes. "V německé nemocnici by měl přes noc zůstat jeden z nich," uvedla ČT na twitteru.