Při příležitosti 100. výročí založení československé plavby se v Děčíně představí historický kolesový parník

Historický kolesový parník se při příležitosti 100. výročí od založení československé plavby představí veřejnosti. Lidé ho budou moct navštívit 18. června v děčínské loděnici. Na místo je z centra města dopraví autobus, rezervace si mohou zájemci udělat na webových stránkách města. Poprvé by měla loď vyplout 25. června. ČTK to řekl Jan Skalický ze společnosti České loděnice. "Parník měl pohnutý osud, protože došlo k tomu, že se na přelomu 90. let potopil v pražském přístavu a po jeho vytažení ho koupil německý zákazník," uvedl Skalický. V Německu podle něj loď sloužila jako restaurace i plavidlo. Do provozu byla loď uvedena v roce 1949, stavební úpravy a nástavby byly provedeny v 90. letech v Německu.