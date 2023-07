Při připojení k tendru na nákup tanků Leopard 2A8 jich chce ČR mít nejméně 77

V případě připojení k německému tendru na nákup bojových tanků Leopard v nové verzi 2A8 by Česko chtělo pořídit nejméně 77 těchto strojů. Na dnešní tiskové konferenci po jednání s německým protějškem Borisem Pistoriusem v Praze to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hodnota tendru by měla řádově činit desítky miliard korun. Česko by zároveň stálo o účast na výrobě, opravách a servisu těchto tanků, doplnila ministryně. Více konkrétních informací by resort měl sdělit na konci roku.

Německý ministr obrany Boris Pistorius uctil dnes v Praze památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. U krypty pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici ho doprovázela ministryně obrany Jana Černochová (ODS). V kostele 18. června 1942 zemřelo během boje sedm československých parašutistů, kteří byli spolu s dalšími vojáky vysláni z Londýna na pomoc domácímu odboji a pověřeni přípravou atentátu. Před téměř dvěma lety, v srpnu 2021, uctil jejich památku v Resslově ulici Frank-Walter Steinmeier jako první německý prezident.