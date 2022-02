Při výuce dějin by se do škol mohla rozšířit takzvaná badatelská metoda

Při výuce dějin by se v budoucnu mohla do škol rozšířit takzvaná badatelská metoda. Děti by se při ní neměly jen nazpaměť učit jednotlivá data, ale měly by o historii více debatovat a přemýšlet o ní v souvislostech. Ke změně v pojetí výuky směřuje projekt Dějepis+, na kterém pod záštitou ministerstva školství spolupracuje Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) s Nakladatelstvím Fraus. Nakladatelství chce koncem března představit nové učební materiály pro výuku soudobých dějin badatelskou metodou. ČTK to sdělil mediální zástupce společnosti Tomáš Kofroň. Nový způsob výuky se podle něj rozvíjí i u starších historických období. Projekt Dějepis+ funguje pilotně od začátku tohoto školního roku, zapojilo se do něj zhruba 300 vyučujících po celém Česku. Má podpořit vzdělávání vyučujících a ověřit, jak se mohou do škol zavést nové metody výuky. Žáci se v programu přestávají učit jednotlivá data významných událostí nazpaměť a místo toho se snaží pochopit příčiny vzniku historických milníků i jejich následky.