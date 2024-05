Pro Česko je důležité, aby jednání s Ukrajinou o vstupu do EU proběhla do konce června

Česko považuje za důležité, aby se mezivládní konference s Ukrajinou a Moldavskem, která formálně zahájí jednání o vstupu obou států do EU, uskutečnila do konce června. Předpokládaný termín je 25. nebo 26. června v Lucemburku. Belgické předsednictví ale na jejím uspořádání stále ještě pracuje.

Evropská komise doporučila začít jednání s Ukrajinou a Moldavskem už loni v říjnu. Následně to schválil i prosincový summit EU. Největší překážkou je nyní schválení vyjednávacího rámce, které svým odmítavým postojem blokuje Maďarsko. Pokud bude mezivládní konference úspěšná, měl by pak nastat tzv. screeningový proces, který bude zkoumat do jaké míry se liší legislativa kandidátských zemí s tou unijní.