Pro jihočeské hořické pašijové hry bude dalším cílem zápis do UNESCO

Zástupci hořických pašijových her v úterý v Praze převzali certifikát o jmenování na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. O zařazení na tento seznam rozhodlo ministerstvo kultury na konci ledna. Je to základní podmínkou pro zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. O tuto nominaci teď budou Hořičtí usilovat, potvrdil ČTK starosta Hořic na Šumavě Martin Madej (Pro Hořice). Pro městys ocenění znamená také větší zájem turistů domácích i zahraničních. V obci chtějí vybudovat nové muzeum pašijových her. "Je to velice pěkné ocenění dlouholeté činnosti mnoha lidí z pašijové společnosti. Hořice na Šumavě byly díky pašijovým hrám do nástupu komunismu jednou z nejznámějších a nejslavnějších obcí Šumavy a jižních Čech. To slavné divadlo pro 1550 diváků nám bohužel komunisti zbořili, ale toho ducha pašijových her se jim zabít nepodařilo,“ řekl Madej (Pro Hořice).

Pašijové hry, tedy divadelní inscenace, které popisují poslední dny Ježíše Krista včetně ukřižování, loni navštívilo v Hořicích na Šumavě rekordních 800 lidí. Podle organizátorů pomohla propagace z předloňského roku, kdy Hořice hostily kongres Europassion 2023 a sjeli se do nich zástupci z 15 států Evropy. Letos pašijové hry odehrají 32. ročník v novodobé historii. Hrají se první a druhý týden v červnu, předchází jim mše v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské v Hořicích na Šumavě. Představení se koná v přírodním amfiteátru.