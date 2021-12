Probační služba přestala využívat náramky, ukončila spolupráci s dodavatelem

Probační a mediační služba (PMS) přestala v listopadu využívat elektronický monitoring odsouzených i obviněných. Místo takzvaných náramků se vrátila k namátkovým kontrolám. Důvodem jsou rostoucí problémy s dodavatelem systému, sdělil ČTK mluvčí PMS Martin Bačkovský. S izraelskou firmou SuperCom ukončila probační služba spolupráci.

Elektronické náramky byly v provozu od září 2018. Vedle domácích vězňů, kterých bylo ke konci letošního října 111, hlídaly rovněž některé vězně podmíněně propuštěné na svobodu - koncem října jich kontrolovaly šest. U části obviněných také nahrazovaly pobyt ve vazební cele.

Vybrat dodavatele technologie trvalo státu osm let. Podařilo se to za ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který zvolil formu soutěžního dialogu poté, co pět předchozích tendrů skončilo neúspěšně. Při podpisu smlouvy úřad uváděl, že pořízení náramků a provoz monitorovacího centra bude stát 93 milionů korun na šest let. Za prvních 280 zařízení včetně softwaru zaplatilo ministerstvo firmě SuperCom 15,6 milionu korun.