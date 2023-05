Prodej aut s hybridním pohonem v Česku za čtyři měsíce stoupl o 41,5 procenta

Prodej aut s hybridním pohonem v Česku za čtyři měsíce letošního roku meziročně stoupl o 41 a půl5 procenta na více než 12.600 vozů. Z toho počet plug-in hybridů do zásuvky vzrostl o 72 procent na téměř 1700 vozů. Počet registrovaných elektromobilů se zvýšil o necelých 73 procent na zhruba 1800 vozidel. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Centrum dopravního výzkumu (CDV) nicméně už dříve uvedlo, že v podílu elektromobilů mezi nově registrovanými osobními auty Česko zaostává. V evropském srovnání skončilo Česko v prvním čtvrtletí v podílu registrací nových elektromobilů na předposledním místě před Slovenskem, uvedlo v polovině dubna CDV. Zatímco v EU bylo v prvním čtvrtletí ze všech nově registrovaných aut 12,1 procenta elektromobilů, v Česku to bylo 2,4 procenta. Z členských zemí je za Českem pouze právě Slovensko s 1,8 procenta elektromobilů mezi nově registrovanými auty, upozornilo centrum.