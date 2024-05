Projednávání důchodové novely ve Sněmovně chce koalice otevřít příští týden

Vládní koalice chce příští týden požádat o mimořádnou schůzi, na které by poslanci probrali v prvním čtení kontroverzní návrh změn v důchodech. Novinářům to řekl předseda klubu ODS Marek Benda. Dodal, že s ohledem na situaci na Slovensku vyhrocenou po atentátu na premiéra Roberta Fica plánuje vládní koalice tento týden v dolní komoře projednávat méně sporné tisky. Důchodová novela počítá s navyšováním důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, snižováním výpočtu nových důchodů, minimální penzí ve výši 20 procent průměrné mzdy či dřívějším důchodem za práci v rizikovém prostředí. Vláda návrh zákona s reformou penzí schválila v poslední dubnový den, očekává se, že schvalování návrhu ve Sněmovně bude doprovázet vyhrocená diskuse. Budeme proti a lze očekávat velmi dlouhé projevy, komentovala plán koalice předsedkyně klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová. "Nesouhlasíme s odfláknutou přípravou dřívějších odchodů náročných profesí, se zpomalením valorizace," vypočítávala na tiskové konferenci důvody, proč je ANO proti přijetí novely, Schillerová. Také opoziční hnutí SPD avizovalo, že příští týden hned na úvod projednávání vládní důchodové reformy navrhne zamítnutí předlohy. Vláda počítá s tím, že změny zahrnuté v důchodové reformě by měly začít postupně platit od příštího roku. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se díky nim podaří udržet schodek rozpočtu kolem jednoho procenta HDP. Po schválení materiálu kabinetem Fiala uvedl, že by bylo dobré dosáhnout shody napříč stranami.