Průzkum: 13 procent Čechů přešlo při pandemii při cestě do práce z MHD na auta

Za dva roky pandemie přešlo 13 procent Čechů při cestách do práce z veřejné dopravy na automobilovou. Vyplývá to z výzkumu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), který její zástupci představili na českobudějovické konferenci o MHD. V MHD ubyli ve srovnání s dobou před covidem cestující. Proti jaru 2019, než začala koronakrize, schází budějovickému dopravnímu podniku 23 procent cestujících. Počet spojů za stejné období klesl pouze o dvě procenta. Ředitel podniku Slavoj Dolejš připravuje návrh, jaké spoje by se daly ještě seškrtat. Řekl to ČTK. Přestože v ČR teď neplatí covidová omezení, lidé se do MHD nevrátili v počtech jako před pandemií. Vyplývá to z projektu UJEP, který sledoval dopady covidu na dopravní chování od července 2020 do letošního června. Do sběru dat se zapojilo 575 lidí, zejména z Prahy a Středočeského kraje, ale i ze všech krajských měst.