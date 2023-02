Průzkum: 73 procent Čechů se bojí, že se o sebe ve stáří nepostarají

Na 73 procent Čechů se obává toho, že se o sebe ve stáří nebudou schopni postarat. Bojí se zátěže pro blízké i finančních problémů. Vyplývá to z průzkumu České asociace pojišťoven. Obavy jsou podle něj oprávněné, nesoběstačnost by měla značné finanční dopady na 38 procent respondentů. Průzkum uskutečnila agentura SC&C mezi tisícovkou respondentů.

Navzdory obavám se ale Češi podle autorů průzkumu na tuto situaci nepřipravují. Jen 30 procent má finanční rezervy, pouhých 12 procent by to za současné situace řešilo pojištěním, ukázalo dotazování. Zcela bez řešení by zůstalo 38 procent respondentů. Problémy by podle průzkumu přinesl i výpadek příjmů kvůli invaliditě nebo delší nemoci.

Češi nejsou připraveni ani na dlouhodobý výpadek příjmu způsobený například závažným onemocněním nebo invaliditou, uvedli autoři průzkumu. Významné finanční dopady by podle nich měl pro 51 procent dotázaných. Jako pravděpodobnou takovou událost hodnotil v průzkumu každý druhý člověk. Finanční rezervy má 28 procent respondentů a pojištění si sjednalo 43 procent, ukázalo dotazování.