Energetickou chudobou je ohroženo 250 tisíc seniorských domácností

Hrozí, že se tak dostanou do bytové nouze. Za náklady na bydlení totiž dají přes 40 procent svých příjmů. Vyplývá to z odhanu iniciativy Za bydlení. Její analytik Jan Klusáček připomněl, že problém mají především osamělé seniorky, kterým po smrti partnera nestačí důchod k zaplacení nájemného. Pomoci by mohl příspěvek na bydlení.

"Vzhledem k aktuálnímu zdražení cen energií lze říci, že nárok na příspěvek na bydlení bude mít kolem 300 tisíc seniorských domácností. Reálně ho ale čerpá jen 20 procent z nich."

Problémem podle odborníků je, že systém státní podpory je nepřehledný. Mnozí senioři a seniorky neví, na co mají nárok a na jaké instituce se v případě problémů obrátit.

Stává se, že důchodkyně se tak často ocitnou na ubytovnách nebo v azylových domech. Existují případy, že po zaplacení bydlení a dluhů zůstávají některým lidem 2000 korun na živobytí. Mnozí senioři se o dávky stydí požádat, jiní nezvládnou obíhání úřadů.

Podle Života 90 by pomohla kontaktní místa pro bydlení

Foto: Sebastian Schaeffer, Stock.xchng

Stále více seniorů proto řeší, z čeho bydlení zaplatit, říká ředitel organizace Život 90 Jaroslav Lorman.

"Na Život '90 se současné chvíli obrací bezmála stovka seniorů měsíčně s tím, že mají potíže s uhrazením nákladů na bydlení. Hodně by pomohlo, kdyby na úrovni obcí byla posílena terénní práce a zřízena určitá kontaktní místa pro bydlení, kde by lidé nacházeli informace a podporu."

Velkou roli při žádosti o dávky, hraje totiž nízká informovanost, náročnost procesu získání té dávky, i to, že lidé musí každý čtvrtrok dokladovat své náklady na bydlení a příjmy.

Poslanci začátkem roku schválili zvýšení příspěvku na bydlení. Nově by na něj mělo také dosáhnout více lidí. Příspěvek by totiž mohli pobírat i podnájemníci.

Zajímavě se rozhodli řešit ceny energií v italské Florencii. Radnici vyhlásila sbírku, jejíž cílem je pomoci místním důchodcům s platbou účtů za elektřinu. Díky kampani Adoptuj účet se za několik dní podařilo vybrat přes 800 tisíc korun.