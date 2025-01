Strašný mord i zaniklé nevěstince. I takové příběhy uslyšíte při procházkách Prahou

Policejní rada Josef Vaňásek | Foto: Muzeum Policie ČR

"Tehdy působil v Praze policejní rada Vaňásek, který byl předobrazem známého rady Vacátka v seriálu Hříšní lidé města pražského. Já mám připravených asi šest nebo sedm vycházek, každá má téměř dvě hodiny. Téměř každý druhý dům na Starém městě je zajímavý nějakým příběhem, a nemusí to být za každou cenu nějaký mord, ale třeba defraudace nebo krádež. Jeden muž se třeba vydával za Vojtěcha Hynaise. Vybíral v hostinci peníze za to, že on je ten autor slavné opony v Národním divadle. Takže není to jenom o vraždách."

Trojnásobný mord se odehrál v Karlově ulici

Procházky s kriminálními případy jsou beznadějně vyprodané, a jak říká Marek Kovář, lidé hltají právě ty brutální případy. Jeden z nich se odehrál v domě v Karlově ulici, kde bychom dnes našli kavárnu DAMU.

"Tam býval hostinec a ve 30. letech minulého století se tam stala poměrně brutální několikanásobná vražda tehdejšího hostinského, jeho ženy a matky jeho ženy. Zraněno bylo i jejich dítě, které nakonec přežilo. Všechno to způsobil jejich příbuzný, který byl v tomto hostinci zaměstnán. Neměl s majitelem Hugo Hrubým dobré vztahy, a jeden večer věděl, že je v hostinci značný obnos peněz, cca 10 tisíc korun československých, což bylo pro pivovar, pro zaměstnance atd.

Ve dvě hodiny ráno popadl sekyru, v posteli ubil Huga Hrubého. Vzbudila se jeho žena, tu také zabil a v posteli zranil dítě, které mezi nimi spalo. Probudila se matka paní Hrubé a tu také udeřil a ubodal. Takže poměrně brutální záležitost, která byla ale vyšetřena do deseti dnů. Rada Vaňásek tuto vraždu vyšetřoval se svými kolegy, třeba s doktorem Borkovcem, který tou dobou začínal, později byl doktor Borkovec známý z vyšetřování případu Jana Masaryka v Černínském paláci."

Článek o vraždě v Karlově ulici v tehdejším tisku | Reprofoto: Lidové noviny, 6.3. 1932

Vrah, který se jmenoval Větrovský, chtěl svůj čin svést na jiného člověka. Dokonce se sám bodl do prsou. To pak odhalily lékařské zprávy a on se přiznal.

Do některých nevěstinců chodila i smetánka

Lidé se při procházkách ptají, ve kterých domech se případy staly, ale mnoho staveb bylo v rámci asanace na konci 19. století zbouráno. I ulice s nevěstinci dnes vypadají jinak.

Příběh Tonky Šibenice byl v roce 1930 zfilmován. Jde o jeden z prvních českých zvukových filmů. | Foto: Česká televize

"Salon Batalion nebo Salon Kautský, kde působila slavná Tonka Šibenice, tak ty už dneska nenajdeme, protože dnešní Platnéřská ulice vypadá úplně jinak. Je tam postavená nová radnice magistrátu, celá řada nových domů až na Mariánské náměstí, knihovna a další. Říká se, že v roce 1918 bylo v Praze na 2000 prostitutek, což tedy nebylo vůbec malé číslo. A teď se bavíme o těch, které byly jakž takž spočítány. V roce 1922 byly potom zrušeny aboličním zákonem, ale to neznamená, že potom ta prostituce skončila."

Jak dodal Marek Kovář, některé bordely (mimochodem název pochází z francouzštiny) byly velmi luxusní a chodila do nich také smetánka.

Reprofoto: Radim Kopáč: Nevěstince a nevěstky, Paseka 2013

"Nejenom pražská, ale řekněme rakousko-uherská, takže arcivévoda Karel, budoucí poslední král Karel I, byl třeba častým návštěvníkem taky těchto podniků v Praze. A samozřejmě František Ferdinand d'Este, nebo další chodili do těchto podniků. My bohužel nemáme dochovány zdravotní knížky, protože do roku 1922, kdy se zrušila prostituce, měly prostitutky povinnost mít zdravotní knížku a být registrovány. Všechno se spálilo a dochovalo se nám jich jenom pár z Českých Budějovic, takže moc těch záznamů nemáme."