Za pár vteřin zanalyzuje desítky miliard dat. Brněnští odborníci vyvinuli software, který usnadní práci policie

IT odborníci Masarykovy univerzity v Brně vyvinuli software, který může usnadnit každodenní práci policistů při odhalování a objasňování kriminálních činů. Nástroj LikPik totiž dokáže velmi rychle zpracovávat a prohledávat obrovské množství digitálních dat a informace z nich pak přehledně roztřídit. Kriminalistům to ušetří spoustu času, který by museli věnovat analytické práci.