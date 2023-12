Nemusíte umět programovat, abyste vytvářeli hry. Jak se studuje herní design na pražské filmové fakultě?

Do vzniku oboru herního designu na FAMU neexistoval v Česku vysokoškolský program, který by kombinoval umělecké a technické aspekty vývoje her. Přitom se ale jedná pouze o magisterský obor. „Co je na tom dobré, je, že vezmeme lidi z různých škol a různých prostředí a smícháme je. Máme studenty programování, filozofie, umění a i jiné,“ říká Michal Berlinger, vyučující oboru. Každý student vytvoří až čtyři hry za dobu studia. „Nejdůležitější je ukázat, že chcete dělat hry a máte talent na to je vytvářet,“ doplňuje Berlinger.