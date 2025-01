Obraz Přívoz nad Střekovem ležel pod postelí a na půdě. Teď zdobí čestné místo muzea v Ústí nad Labem

Kopie obrazu 'Přívoz pod Střekovem' Martina Siegerta z roku 1937 | Foto: Muzeum Ústí nad Labem

"Získali jsme ho úplnou náhodou. Na e-mail nám napsal obyvatel spolkového státu Dolní Sasko Dirk Brenne, zda bychom neměli o obraz zájem, když je na něm hrad Střekov. Když jsme odpověděli ano, přišla nám nadšená reakce, že ho velmi potěší, přijmeme-li ho darem," uvedl informoval ředitel Oblastního muzea v Ústí nad Labem Václav Houfek.

Muzejníci se vypravili do městečka Bad Zwischenahn převzít rozměrnou olejomalbu osobně a od dárce zjistit co nejvíce k jejímu původu. Originály se dochovaly ve třech exemplářích, z nichž nejznámější visí v Albertinu v Drážďanech.

Právě tam jezdili v pozdější době malíři, aby mohli pořídit co nejvěrnější kopie, jimiž si pak zdobili své příbytky milovníci romantického umění. Exkluzivní kopie si dávali dělat podle historiků i Ústečané jako projev patriotismu.

Dárce si obraz odvezl po pádu berlínské zdi

Obraz si pořídili před válkou dárcovi prarodiče, manželé Elsa a Richard Kleppschovi. Zdobil jejich vilku v krušnohorské obci Dörfel nedaleko Annabergu. "Kleppschovi tam provozovali pletárnu. Po válce jim komunisté továrnu zkonfiskovali a z vily se museli přestěhovat do venkovského domu ve stejné vesnici. Já si dobře pamatuji, jak obraz visel v jídelně, když jsme jezdili prarodiče navštívit," uvedl Brenne.

Sám se narodil už v západním Německu, kam jeho matka Brunhilde emigrovala ze sovětské okupační zóny roku 1949.

Po pádu berlínské zdi v roce 1989 si mohl převézt obraz coby dědictví domů. "Ten obraz byl vždycky moc velký, neměl ho doma, kde pověsit," uvedla dárcova sestra Barbara Hertenová.

Jednadvacet let ležel v prvním domě zabalený v prostěradle pod postelí a posledních 14 let v současném domě na půdě. "Má pro naši rodinu velkou citovou hodnotu, a proto jsem chtěl, aby se dostal do dobrých rukou. Jsem velmi rád, že je to právě Ústí, odkud vlastně pochází, a že bude veřejně k vidění," poznamenal dárce.

Kopii díla namalovanou malířem Martinem Siegertem roku 1937 odborníci očistili a konzervovali. Historici nyní pověsili na čestné místo u Císařského sálu.