Průzkum: K plnění vládních slibů je kritická třetina Čechů

Podle zhruba třetiny lidí v Česku se současné vládě nepodařilo splnit žádný ze stanovených cílů. Ukazuje to průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Téměř polovina dotázaných je naopak přesvědčená, že vláda sice nesplnila všechny cíle, mnoho věcí se jí ale podařilo.

Přemysl Čech | Foto: ČT24

Kritičtí jsou k vládě častěji vysokoškoláci, mladí lidé a voliči koalic Pirátů a Starostů nebo Spolu. Naopak shovívavější jsou většinou voliči ANO a starší lidé.

„Ve skupině lidí nad 60 let je to dokonce 64 procent respondentů, ve skupině voličů ANO je to 62 procent a ve skupině ekonomicky neaktivních 59 procent respondentů,“ upřesnil pro Český rozhlas ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Právě zlepšení životních podmínek seniorů patří podle průzkumu k největšímu úspěchu současné vlády. Zvedla se podle téměř poloviny dotázaných. Nejčastěji to uvedli lidé nad 60 let a voliči ANO. Podle dotazovaných došlo i k nárůstu kvality v oblasti zdravotnictví nebo dostupnosti práce a zaměstnanosti.

Dostupnost bydlení

Foto: Omni Matryx, Pixabay, CC0

Naopak kritika se na vládu snesla kvůli nevyřešené dostupnosti bydlení i kvůli stavu veřejných financí. Uvedli to přibližně dvě třetiny dotazovaných Čechů. Názor, že se situace s dostupností bydlením zhoršila, sdílí lidé napříč všemi věkovými skupinami i stupni vzdělání.

Nejčastěji ale Češi kabinet kritizují kvůli tomu, že nezvládl pandemii koronaviru. „Tento faktor jako to, co se vládě nejvíce nepovedlo, uvedlo 17 procent respondentů. V 20 procentech případů jsou to vysokoškoláci, v 24 procentech jde o mladší lidi 18 až 29 let,“ doplnil Čech. Naopak necelá desetina lidí je přesvědčena, že vláda dobře zvládla pandemii koronaviru a je spokojena s opatřeními, které byly zavedeny.

V průzkumu odpovídalo na konci srpna přes 1000 lidí nad 18 let.