Zeman jmenoval novou vládu: Musíte se vyrovnat s covidem, energokrizí i s rozpočtem

„Přebíráme odpovědnost,“ řekl nový premiér Petr Fiala poté, co na zámku v Lánech jmenoval prezident Miloš Zeman jeho vládu. Další čtyři roky zemi povede kabinet pětikoalice ODS, TOP 09, KDU - ČSL, Pirátů a hnutí STAN. Po prvním jednání ve Strakově akademii začal Fiala uvádět jednotlivé ministry do úřadů.

Jmenování kabinetu se neuskutečnilo jako tradičně na Pražském hradě, ale na zámku v Lánech, kde od konce listopadu prezident pobývá po své měsíc a půl dlouhé hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici. Každý ministr složil slib a podal ruku prezidentu Miloši Zemanovi. Ten novým členům vlády popřál, aby je nic podlého nepotkalo a aby za nimi zůstalo něco užitečného.

Bývalý premiér Andrej Babiš předal 17. prosince 2021 v Praze svému nástupci Petru Fialovi klíč od korunovačních klenotů | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

„Před vámi je příležitost vyrovnat se s covidem, vyrovnat se s energetickou krizi a samozřejmě vyrovnat se i s rozpočtem a hospodařením státu. Při této příležitosti se, jak říkal Petr Nečas, buď uděláte, nebo odděláte. Přeji vám to první,“ řekl ministrům po jmenování prezident Miloš Zeman.

Nový premiér řekl, že jeho koaliční vláda si je vědoma odpovědnosti, kterou přebírá. „Voliči do nás vložili naději na změnu a lepší budoucnost pro ně a další generace,“ uvedl. Kabinet podle něj nezačíná v lehké pozici, řada věcí je v Česku podle Fialy zanedbaná,

„Jsem přesvědčen, že nová vláda tvoří tým, který je složený z lidí, kteří mají zkušenosti, nadání a kompetenci. Chceme pracovat od prvního okamžiku. Čeká nás spousta práce, chceme ji dělat trochu jinak, než naši předchůdci. Víme, že to nebude jednoduché, ale jsem přesvědčen, že to zvládneme,“ uzavřel.

Premiér Petr Fiala před prvním zasedáním nově jmenované vlády 17. prosince 2021 ve Strakově akademii | Foto: Ondřej Deml, ČTK

Členové nové vlády se před cestou do Prahy zastavili v Lánech u hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kde položili věnec a společně zazpívali státní hymnu. Po návratu do Prahy zamířili na první jednání do Strakovy akademie. Tam se nastupující premiér Petr Fiala krátce setkal s bývalým předsedou vlády Andrejem Babišem, který mu předal klíče od korunovačních klenotů a také dopis.

„V podstatě chci založit tradici tak, jak to dělají američtí prezidenti. Nechávají nějaký vzkaz. Tak jsem napsal panu premiérovi dopis. Je víceméně soukromý, ale oficiální,“ řekl Českému rozhlasu Babiš.

Fiala pak odpoledne začal postupně uvádět jednotlivé ministry do úřadů.

Šestnáct ministrů, tři ženy

Prezident Miloš Zeman jmenoval členy nové vlády, 17. prosince 2021 v Lánech. Na snímku vlevo je nový ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Kabinet Petra Fialy je 16. vládou České republiky, sám Fiala je 13. premiérem. Vláda bude mít celkem 16 členů, až se ministrem zemědělství stane Zdeněk Nekula, který má koronavirus. Jsou v ní jen tři ženy.

Šest postů obsadili občanští demokraté, tři lidovci a dvě místa TOP 09. Starostům připadla čtyři ministerská křesla, Pirátům tři. Oproti předešlému kabinetu ANO a ČSSD vznikla místa trojice členů vlády bez portfeje - ministr pro evropské záležitosti, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a ministr pro legislativu.

Zeman jmenoval kabinet v podobě, v jaké mu ho Fiala navrhl. Původně sice oznámil, že odmítá jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Jako důvod uvedl mimo jiné jeho nízkou kvalifikaci, vztah k Izraeli a visegrádské čtyřce. Nakonec od toho upustil. Jeho výhrady ke kandidátovi Pirátů však nadále trvají.

Babiš: Na opoziční roli se těším

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministři v demisi se v pátek ráno naposledy sešli na jednání kabinetu. Na poslední tiskové konferenci pak Babiš poděkoval všem občanům, kteří je podporovali. Společně s ostatními přítomnými členy vlády v demisi hodnotil úspěchy v čele vedení země. Za velký úspěch považuje to, že jejich vláda byla menšinová a vydržela celé období. „Jaká byla naše vláda, to vyhodnotí historie,“ řekl.

Andrej Babiš | Foto: Ondřej Deml, ČTK

„Žádná vláda není bez chyb, ani naše nebyla bezchybná. Byla řada věcí, které bychom dnes udělali jinak, ale byli jsme v situaci, ve které nikdy nikdo před námi nebyl,“ doplnila bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na závěr poděkoval zdravotníkům za jejich odvedenou práci v boji s pandemií covidu-19. „Měli bychom se k nim chovat s patřičnou úctou,“ řekl.

Českému rozhlasu Andrej Babiš řekl, že se na opoziční roli těší. „Nemůžu mluvit za všechny poslance. Já určitě budu konstruktivní a pokud budu mít pocit, že je to dobře, nebudu a priori říkat, že je to špatně. Pro mě je to nová situace, jsem spíš na konkrétní věci než na mluvení. Ale když budu mluvit, bude to samozřejmě k věci,“ dodal.

Babiš zároveň nepotvrdil ani nevyvrátil případnou kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2023.