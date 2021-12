Komentátor: Zásadní událostí roku 2021 je výměna vlády. Nový kabinet čeká krev, pot a slzy

Ne příliš úspěšný boj s koronavirem, ekonomická situace či energetická krize. To byly hlavní problémy roku 2021 v české společnosti. Boj s covidem ji rozdělil zejména v otázce očkování a vládních restrikcí. A to se, jak připomíná komentátor Českého rozhlasu Plus Petr Hartman, promítlo i do tuzemské politiky.

Petr Hartman | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

„Názory na řešení tohoto problému postupně ostře rozdělily vládu s opozicí, byť z počátku se snažily spolupracovat. Promítlo se to i do popularity jednotlivých stran a hnutí. Důležitým momentem bylo rovněž zformování dvou koalic. Piráti a Starostové a také Spolu tím zvýšili šanci na úspěch ve sněmovních volbách. Jejich výsledek potom potvrdil správnost této taktiky. Takže zásadní událostí letošního roku je výměna vlády.“

Vláda Petra Fialy (ODS) má před sebou, jak připomněl i ve svém vánočním poselství prezident Miloš Zeman, další boj s covidem, energetickou krizi, revizi rozpočtu a předsednictví Evropské unie. Co očekáváte od vlády v příštím roce v těchto oblastech?

Miloš Zeman | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

„S mírnou nadsázkou řečeno – krev, pot a slzy. Zmiňované problémy se musí urychleně řešit. Nastupující kabinet tak nemá nárok na tradičních sto dní hájení a bude čelit mnoha obrovským výzvám. Může se přitom opřít o relativně pohodlnou většinu ve sněmovně i v Senátu. Dohodnout se bude muset hned pět koaličních partnerů, což nebude úplně jednoduché. Ďábel se skrývá v detailu. Takže obecná shoda na tom, jak by měl vypadat státní rozpočet, jak čelit energetické krizi a jak bojovat s covidem, se bude muset potvrdit v řešení konkrétních i problémů, často i nepopulárních kroků. Jinak se začne koalice drolit a těžko něco prosadí.“

Budoucnost levice

V říjnových volbách se poprvé nedostali do sněmovny zástupci levicových stran. Bude podle vás levice v parlamentu chybět? A mají ještě levicové strany šanci vrátit se v Česku do vysoké politiky?

Foto: Olga Vasinkevič, Radio Prague International

„Většinu levicových voličů získalo v uplynulých letech hnutí ANO. Potvrdil to i výsledek posledních sněmovních voleb a propad ČSSD a KSČ pod pětiprocentní hranici získaných hlasů. Takže tyto letité levicové stany se ocitly mimo sněmovnu."

„Hnutí ANO sice reprezentuje levicové voliče, ale jen z pragmatických důvodů. Nemá konzistentní levicový program a pragmaticky se snaží manévrovat tak, aby získalo co největší podporu. Před sněmovními volbami v roce 2013 se prezentovalo jako pravicové. Potom si vyhodnotilo situaci a přeorientovalo se na voliče levicové. To do budoucna dává naději například sociálním demokratům na návrat do sněmovny.“

Prezident Babiš?

Vraťme se ještě k uplynulému roku. Co lze za toto období v politice hodnotit kladně a co naopak záporně? V čem podle vás uspěla a co pokazila vláda premiéra Andreje Babiše?

Vláda Andreje Babiše | Foto: Úřad vlády ČR

„Vláda Andreje Babiše uspěla především v oblastech, ve kterých si mohla udržet či ještě získat voliče. Proto kladla velký důraz na růst důchodů. Dbala na to, aby rostly mzdy státních zaměstnanců. Povedlo se jí pravidelně zvyšovat platy učitelů. Tím se toto povolání stává stále více atraktivní a mělo by se to v budoucnu projevit v kvalitě vzdělávání."

„Podobně jako vlády v jiných zemích byla i v roce 2021 vystavena konfrontaci s koronavirem. Některá rozhodnutí přijímala pozdě, nedokázala dostatečně kontrolovat a vynucovat dodržování různých epidemických opatření. Není divu, že Česko patřilo k zemím, kde lidé umírali s koronavirem více než jinde. Rovněž zadlužení státních financí bylo vyšší než by odpovídalo potřebám boje proti koronaviru.“

Petr Fiala a Andrej Babiš | Foto: Úřad vlády ČR

Přestože Andrej Babiš nepotvrdil svoji kandidaturu na prezidenta, je podle mnohých pozorovatelů jasné, že se bude o funkci hlavy státu ucházet. Má podle vás šanci uspět?

„Andrej Babiš se dokázal obklopit schopnými lidmi na politický marketink. Řídil se jejich radami a setrvale si udržoval přízeň nezanedbatelné části voličů. Proto jeho případná prezidentská kandidatura není bez šance na úspěch. Pokud se mu podaří správně uchopit opoziční roli a také získat většinu příznivců současného prezidenta Miloše Zemana, má velkou šanci postoupit do druhého kola prezidentské volby.“