Průzkum: Čechům začíná vadit velké množství reklamy na sociálních sítích

Roste počet Čechů, podle kterých je na sociálních sítích přehršel reklamy. Loni s tímto výrokem souhlasilo 68 procent lidí, letos jich je 72 procent. V roce 2019 před pandemií covidu-19 to bylo jen 57 procent Čechů. Nejhůře hodnocenou sítí se v tomto ohledu umístil YouTube, ukazuje to průzkum agentury ppm factum research pro Českou marketingovou společnost.

To, že je na YouTube příliš mnoho reklamy, se domnívá 57 procent lidí. Síť Facebook negativně v souvislosti s reklamou hodnotí 53 procent Čechů. O několik procentních bodů si pohoršil také Instagram nebo TikTok. Na základě reklamy podle průzkumu nakupuje téměř 38 procent Čechů, přičemž nejčastěji ti ve věku 16 až 29 let. Poměr mezi muži a ženami je vyrovnaný. Nejčastěji se lidé reklamou nechají ovlivnit při nákupu potravin a drogerie. Průzkumu se na začátku letošního roku zúčastnilo 1000 lidí starších 16 let.