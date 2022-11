Průzkum: Češi chtějí za Vánoce utratit přes 13.600 korun

Češi chtějí za dárky, jídlo a ozdoby letos v průměru utratit 13.635 korun, což je zhruba o 1000 korun více než loni. Na dárky si většinou půjčovat neplánují. Zatímco loni si na vánoční nákupy půjčil každý desátý Čech, letos půjčku zvažují tři procenta dotazovaných. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a výzkumné agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů. Za dárky plánují Češi letos utratit 7513 Kč, dalších 3403 Kč za jídlo a pití a přes 2719 Kč za vánoční výzdobu. Celkem tak chtějí vydat za Vánoce v průměru 13.635 korun. Většina lidí nepovažuje půjčku na vánoční dárky za bezpečnou. Obecně platí, že mladší lidé se takových úvěrů bojí méně a za dobrý nápad je považuje šest procent Čechů od 18 do 34 let. Vysokoškolsky vzdělaní jsou obezřetnější, 98 procent z nich považuje vánoční půjčku za rizikovou, tedy častěji než lidé se základním vzděláním. I v této skupině je to ale vysoké číslo, a to 89 procent.