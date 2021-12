Češi letos chtějí štědré Vánoce, až třetina plánuje za svátky utratit více než loni

Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

„Je zajímavé, že si Češi sice uvědomují, že ceny jdou nahoru, že mnoho z nich pociťuje finanční dopady pandemie, přesto se ale nechtějí vzdát radosti z nakupování vánočních dárků,“ uvedl Tomáš Macků, ředitel vnějších vztahů Ipsos.

Větší ochota letos utrácet zřejmě souvisí i s tím, že během pandemie Češi vytvořili zhruba 330 miliard korun vynucených úspor a nyní jsou ochotni více peněz utratit. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ale letos lidé víc přemýšlí nad tím, co koupí.

Prezident Svazu Tomáš Prouza ale upozorňuje, že se zvětšují rozdíly mezi zákazníky. „Začínají se výrazně rozevírat nůžky. Ti, kteří nemají problém s příjmy, utrácejí výrazně víc. Roste skupina lidí, kteří velmi přemýšlí, za co mohou utratit, osekávají i výdaje za potraviny,“ řekl.

Půjčka na krátkodobé potěšení

Rizikové jsou podle něj půjčky na dárky. Podobně jako u úvěru na letní dovolené, jsou to ty nejhorší věci na co si člověk může půjčit.

„Je to čistě půjčka na potěšení krátkodobé spotřeby. Moc bych poprosil lidi, aby, když si už musí půjčovat, aby to dělali na smysluplné věci, ne na krátkodobé potěšení a potom dva roky zoufale hledají peníze na to, aby to spláceli,“ vyzval.

Podle listopadového průzkumu České bankovní asociace Češi obecně s půjčováním si problém nemají a na svou budoucí schopnost splácet se dívají pozitivně.

Podle průzkumu totiž necelá čtvrtina respondentů, kteří si půjčili nebo půjčit plánují, obavy z neschopnosti splácet vůbec nemá, respektive je to ani nenapadlo a třetina strach nemá, protože by se podle nich muselo stát něco hodně nečekaného. Na 35 procent lidí sice uvedlo, že se trochu obávají, ale půjčka jim za obavy stojí.

„Asi nikdo nekupuje všechny dárky na dluh, ale i dluh na jeden jediný dárek může vést k platební neschopnosti, exekuci nebo bankrotu,“ varovala Lucie Nápravová z finančního vzdělávání asociace.