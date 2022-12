Průzkum: Schopnost Čechů splácet půjčky je zatím dobrá, rizikově se zadlužuje každý desátý

Tři čtvrtiny Čechů mají osobní zkušenost s půjčkou a jen čtvrtina si prý nikdy na nic nepůjčila. Ukázal to nový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Rizikově se zadlužuje desetina půjčujících, v porovnání s loňským rokem se tak situace nepatrně zlepšila. Také schopnost splácet je na dobré úrovni. Odborníci ale upozorňují, že se situace může zhoršit a ohroženy jsou i rodiny ze střední třídy.

Podle průzkumu se při půjčování peněz rizikově chová desetina Čechů. V porovnání s loňským rokem se tak situace nepatrně zlepšila. Nejčastěji si lidé letos půjčili na věci každodenního využití, například na auto či motorku, rekonstrukci bytu, elektroniku nebo spotřebiče do domácnosti. Dvě třetiny Čechů by si naopak nikdy nepůjčily na zážitky nebo dovolenou a zdrženliví jsou, i pokud jde o sportovní vybavení nebo splácení půjčky další půjčkou.

Foto: nattanan23 / Pixabay, CC0

Podle průzkumu nejčastěji Češi míří pro půjčky do bank. Necelá třetina lidí si v letošním roce půjčila u splátkových společností a pětina se obrátil na příbuzné nebo známé. Za dobrou zprávu experti považují to, že se zlepšila platební morálka. Schopnost lidí splácet je navzdory inflaci a rostoucím cenám energií podle České bankovní asociace na dobré úrovni.

„Na to, že ekonomika podle všeho vstoupila do recese a mediální obraz je špatný, je to velmi dobrá zpráva. Souhrnné statistiky sice neposkytují plastický pohled na finanční pozici jednotlivých domácností, nicméně nadále platí, že domácnosti mají v bankách uloženo více prostředků, než kolik jim dluží, a nadále velmi dobře splácejí,“ přiblížil Filip Hanzlík z České bankovní asociace.

Například u hypotečních úvěrů byl v říjnu podle dat České národní banky podíl nesplácených, historicky nejnižší.

Ohrožená střední třída

Odborníci z České bankovní asociace i z výzkumné agentury Ipsos ale upozorňují, že se čísla mohou změnit. Podle nich je dokonce reálné, že zadlužením a problémovým splácením dluhů může být v příštím roce ohroženo mnohem více lidí.

Ilustrační foto: Gustavo Fring, Pexels, CC0

„Vidíme i možná nastupující trend ohroženosti mladých rodin ze střední třídy, což dosud nebývalo. Je to kvůli tomu, že oni mají hodně závazků. Často mají velkou hypotéku, další spotřebitelské půjčky, a už teď vidíme, že se některé mladé rodiny, které jsou situované ve střední třídě, mohou dostávat do problémů,“ řekl Českému rozhlasu Michal Straka z agentury Ipsos.

Za střední třídu považuje Česká bankovní asociace domácnost s jedním nebo dvěma dětmi s příjmem od 30 tisíc korun čistého měsíčně výš.

Z průzkumu také vyplynulo, že v následujícím roce si plánuje půjčit peníze každý dvacátý Čech. Nejčastěji jde ale o částky do 20 tisíc korun. Ty plánují využít na vybavení nebo rekonstrukci svého bydlení.