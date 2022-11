Jen nejlevnější jídlo a oděvy si může dovolit 26 procent obyvatel Česka. Šetřit se bude i na vánočním cukroví

Češi chudnou. Přibylo lidí, kteří si mohou dovolit jen nákupy nejlevnějšího jídla a oděvů. Na nic ostatního jim už nezbývá. A zdá se, že inflace ještě dva měsíce poroste. Na jednociferné hodnoty by se mohla vrátit do poloviny příštího roku.

Foto: ČT24

Podíl domácností, kterým peníze stačí jen na nejlevnější jídlo a oděvy, stoupl z loňských 18 procent na letošních 26 procent. Vyplývá to z průzkumu, který pro správce pohledávek KRUK vypracovala agentura STEM/MARK.

"Kromě nezaměstnaných mají se svojí finanční situací problémy především penzisté a rodiče na rodičovské dovolené. Více ženy, než muži. V obou případech má nedostatek financí téměř polovina, 47 procent respondentů," vysvětlila generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

Od loňska se zmenšil i podíl nejbohatších domácností, které žijí v hojnosti.

Foto: Steve Buissinne, Pixabay, CC0

"Zásadně také poklesl podíl Čechů, kteří uvádějí, že hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, a současně mají dost peněz na vše, co potřebují. V roce 2021 šlo o 24 procent domácností, aktuálně takto svoji finanční situaci hodnotí jen 17 procent respondentů."

Ukazuje se, že nepříznivá ekonomická situace, provázená značnou inflací a výrazným nárůstem cen energií, má vliv nejen na nejchudší české rodiny, ale také na domácnosti, které svoji finanční situaci hodnotí jako dobrou nebo i velmi dobrou. Bohužel, nejvíce narostl podíl českých domácností, které s penězi hospodaří skutečně na hraně.

S rodinným hospodařením jsou nejspokojenější lidé z Plzeňského kraje

Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Jako velmi dobrou hodnotí naopak svoji finanční situaci především příslušníci armády a bezpečnostních složek, zaměstnanci v pojišťovnictví a finančních službách a pracovníci ve zdravotnictví.

S rodinným hospodařením jsou podle průzkumu nejvíce spokojení obyvatelé Plzeňského kraje. Následují obyvatelé v Pardubickém a Středočeském kraji. Velkým nedostatkem financí naopak podle průzkumu trpí obyvatelé Olomouckého kraje, kde téměř polovina domácností nakupuje pouze nejlevnější jídlo a oblečení a často jim rozpočet nestačí ani na tyto základní potřeby. Jen o málo lepší je situace v Libereckém a Ústeckém kraji.

Inflace by se příští rok měla dostat do jednociferných hodnot

Inflace podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS v příštích dvou měsících ještě poroste. Jak řekl v pořadu Otázky Václava Moravce, do jednociferných hodnot by se měla míra inflace dostat v příštím roce. Do říjnové inflace, která činila 15 procent, se podle analytiků promítla vládní opatření proti drahým energiím. Ta ale přišla podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) pozdě.

"My jsme už v únoru letošního roku tlačili na to, aby zastropovala energie u výrobců. To se nestalo. Teď stropujeme u obchodníků, zaplatíme to všichni z daní. Je to pomalé a drahé."

Češi omezí na Vánoce cukroví

Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

Češi budou šetřit i v souvislosti s blížícími se Vánocemi. Téměř dvě pětiny lidí plánují utratit méně než před rokem, naopak devět procent plánuje svůj rozpočet navýšit. Vyplývá to z listopadového průzkumu společnosti Ipsos. Nejvíc se bude šetřit v Jihomoravském kraji a na Vysočině.

Kapra a bramborový salát si Češi dopřejí, ale omezí cukroví, což je možná nejvýraznějším ukazatelem vážnosti finanční situace. Kilogram cukroví se prodává od 700 do 800 korun.