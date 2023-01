Průzkum: Češi dali Zemanovi za prezidentování ze známek jako ve škole čtyřku

Prezident Miloš Zeman si při hodnocení jako ve škole vysloužil od Čechů za své desetileté působení v roli hlavy státu čtyřku. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research. Z jednotlivých oblastí získal nejlepší průměrnou zámku 3,4 za podporu tuzemských podnikatelů, naopak nejhorší průměrnou známku - čtyřku dostal za výběr svých nejbližších spolupracovníků a za roli morální autority. V březnu Zemana na Hradě vystřídá buď bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel, anebo předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Vítěz druhého kola prezidentských voleb bude znám v sobotu. "Nejlepší průměrné hodnocení má Zeman od občanů Ústeckého a Moravskoslezského kraje, kde by si vysloužil průměrně trojku. Nejhorší hodnocení má Zeman naopak u obyvatel Prahy a Královéhradeckého kraje,“ uvedl spoluautor průzkumu Michael Bouška. Kromě hodnocení zajímaly autory průzkumu i kroky, které hodnotí veřejnost negativně či naopak pozitivně. Kladně hodnotí například podporu Ukrajiny, prezidentovy rétorické schopnosti, jmenování představitelů do funkcí či zahraniční politiku. Naopak negativně vnímají lidé aroganci, vulgární vyjadřování, chování, ale také podporu Ruska nebo Číny. Respondenti zmiňovali rovněž výběr spolupracovníků, udělování milostí či konzumaci alkoholu.