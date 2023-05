Průzkum: Češi by v referendu hlasovali pro setrvání v Evropské unii

Češi jsou pro setrvání v Evropské unii (EU). Pokud by se v Česku konalo referendum o vystoupení z EU, pro setrvání by hlasovalo 63 procent Čechů. Vyplývá to z analýzy pro projekt institutu Europeum ve spolupráci s analytickým ústavem STEM. Pro přijetí eura v Česku je nyní necelá pětina lidí. Stejně jako referendum o vystoupení z EU, tak ani přijetí eura teď není v Česku na pořadu dne.

Průzkum se vedle postojů Čechů k EU zabýval také migrací Ukrajinců. Většina Čechů stále stojí za přijímáním ukrajinských uprchlíků. Ředitel výzkumu agentury STEM Jaromír Mazák ale míní, že přestože podpora přijímání ukrajinských uprchlíků je v čase stabilní, ve skutečnosti je dosti křehká. "Více než polovina veřejnosti se obává negativních dopadů migrace z Ukrajiny na kvalitu veřejných služeb a na ekonomiku jako celek," uvedl.