Průzkum: Čtvrtina lidí se na internetu vyhýbá veškerému zpravodajství

Téměř čtvrtina uživatelů internetu v Česku se cíleně vyhýbá on-line zpravodajství a polovina nechce vidět vybraná zpravodajská témata. Mezi nejčastější důvody patří obecně nezájem nebo to, že lidi zpravodajství nebaví. Často zmiňovanou příčinou je i fakt, že velká část zpravodajských témat je negativní či depresivní. Vyplývá to ze studie společnosti ResSOLUTION Group a Nielsen mezi více než tisícovkou respondentů starších 15 let.

Denní konzumenti zpráv na elektronických zařízeních stále většinově preferují chodit si pro tento typ obsahu na zpravodajské servery, což platí jak u uživatelů počítačů, tak smartphonů a tabletů. Nainstalovanou aplikaci některého ze zpravodajských webů využívá přibližně desetina uživatelů smartphonů a podobný podíl uživatelů tabletů. Zprávy ze souhrnu zpravodajství v e-mailu čerpá nejčastěji osm procent uživatelů počítačů či notebooků, u smartphonů to jsou čtyři procenta a u tabletů jde o téměř desetinu. Vypnuté notifikace má 62 procent uživatelů zpravodajských aplikací.