Český internet slaví 30. narozeniny

Pozvánka na oficiální zahájení provozu počítačové sítě INTERNET v Československu | Foto: ČVUT

Naprostá většina lidí si dnes neumí život bez internetu vůbec představit. Hledáme informace, čteme maily, objednáváme dovolené, platíme v obchodech, posíláme fotografie a zábavná videa. V době pandemie pořádáme on-line porady a školy nasazují distanční výuku. Přitom je to teprve 30 let, kdy nám vstoupil tento fenomén do života. Začátky v tehdejším Československu (k rozdělení na Českou a Slovenskou republiku došlo o 10 měsíců později 31. 12. 1992) byly víc než skromné. Ke světové síti internet se připojilo několik vybraných univerzit, velkých firem a pár nadšenců. Ti už se před slavnostním aktem vzdáleně připojovali k sítím jako FidoNet, EUnet nebo EARN.

Ilustrační foto: Pixabay, CC0

Dnes internet pravidelně používá většina české populace, podle posledních údajů Českého statistického úřadu z roku 2021 83 % lidí starších 16 let. V absolutním vyjádření to představuje 7,3 mil. lidí. K internetu jsou připojené téměř všechny rodiny s dětmi a mladé rodiny bez dětí (99 % resp. 98 %). Naopak z domácností důchodců má přístup na internet jen necelá polovina (44 %).

Česko ale stále zaostává za evropským průměrem. Nejvíce připojených domácností mají v Nizozemsku (97 %). Naopak nejméně takových domácností v Evropě najdeme v Bulharsku (79 %).

Stranou nových technologií nezůstalo ani Radio Praha. Jako jedno z prvních českých médií začalo na své webové stránce http://www.radio.cz nabízet zprávy v textové podobě ve všech vysílacích jazycích už od konce roku 1994.