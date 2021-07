Průzkum: Dovolenou alespoň dva týdny neměla v posledních letech čtvrtina Čechů

Souvislou dovolenou alespoň dva týdny neměla v posledních pěti letech podle průzkumu společnosti UP Česká republika zhruba čtvrtina Čechů. Delší volno si neplánuje vzít letos více než polovina lidí. Důvodem jsou především finance. Dovolenou si v letošním roce s jistotou vybere, i když si ji v minulosti odpíralo, zhruba 41 procent lidí.

V průběhu pandemie si čtvrtina Čechů uvědomila, že jim chybí zahraniční pobyt, většina chce i letos zůstat v tuzemsku. Vyplývá to z průzkumu, který společnost UP ČR uskutečnila mezi 840 lidmi. Výsledky má ČTK k dispozici. Češi, kteří za hranice vyrážejí začali podle manažera komunikace ERV Evropské pojišťovny vlivem vyššího počtu očkovaných podléhat pocitu nezranitelnosti. Zatímco v květnu si každý klient kupoval pojištění i na covid-19, momentálně už je to jen asi 70 procent zákazníků. Divoký upozornil, že do karantény se může přitom dostat i člověk, který není sám nakažený, ale jen se s někým takovým setkal.