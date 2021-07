Průzkum: Dovolenou doma, na vlastní chatě nebo u příbuzných stráví 31 pct Čechů

Dovolenou doma, na vlastní chatě nebo u příbuzných letos podle průzkumu společnosti Sodexo Benefity stráví 31 procent Čechů. Léto strávené pod stanem nebo v karavanu plánuje 17 procent českých turistů. Na dovolenou si musí šetřit 56 procent lidí, před dvěma lety to bylo 80 procent. Nejvíce lidí, 36 procent, počítá s náklady mezi pěti a deseti tisíci na osobu. Průzkum dále ukázal, že pokud by Češi měli na dovolenou navíc deset tisíc korun, 35 procent turistů by vyrazilo ještě na jeden pobyt, 21 procent lidí by si dovolenou prodloužilo.