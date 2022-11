Průzkum: Jadernou energetiku v Česku podporuje 72 procent obyvatel, podpora roste

Podpora jaderné energetiky v Česku dál roste. Její rozvoj nyní podporuje 72 procent obyvatel. Vyplývá to z průzkumu agentury IBRS, o kterém informovala v tiskové zprávě. Růst podpory podle IBRS souvisí s ruskou invazí na Ukrajině a energetickou krizí. Naposledy získal rozvoj jádra obdobnou podporu jako nyní v roce 2009, kdy ji vyslovilo 71 procent. Tehdy energetická společnost ČEZ zahájila zakázku na dostavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín, kterou následně v roce 2014 zrušila. Agentura provedla průzkum na přelomu října a listopadu mezi 500 respondenty a z jeho výsledků vyplynulo, že spolu s podporou rozvoje jádra mezi lidmi posílil názor, že ČR by měla být ve výrobě elektřiny soběstačná. Podporuje to 97 procent populace.