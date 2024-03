Průzkum MMR: Nájemní smlouvu na méně než dva roky má 46 procent nájemníků

Nájemní smlouvu na méně než dva roky má v České republice 46 procent nájemníků. Téměř stejně velká skupina lidí, 45 procent, má smlouvu na dobu neurčitou. Krátkodobé nájmy se týkají hlavně mladých lidí s nižšími příjmy, kteří žijí ve velkých městech. Vyšší pravděpodobnost delších smluv a smluv na dobu neurčitou mají zejména nájemníci starší 45 let. S bydlením jsou celkově spokojenější nájemci nad 35 let, s vyšší úrovní vzdělání, bydlící v rodinném domech. Vyplývá to z průzkumu ministerstva pro místní rozvoj (MMR ) uskutečněném v loňském červnu na 1400 respondentech.

"Obě strany nájemního vztahu si v průzkumu shodně stěžují na nejistotu. U nájemníků ji vyvolávají opakující se krátkodobé smlouvy, mezi pronajímateli je zase rozšířená obava z neplatičů a neúměrné délky vyklizení. Pokud se má nájemní bydlení stát dlouhodobou, stabilní alternativou, je třeba začít otevřeně mluvit o tom, jak tyto obavy zmírnit," uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Podle dat MMR žije v nájemném bydlení zhruba 1,8 milionu obyvatel ČR. Polovinu z nich tvoří lidé žijící v rodinách s dětmi. Dětí do 18 let žije v nájemném bydlení přibližně 400.000, seniorů ve věku 65 let a více pak 240.000.