Průzkum: O zásilkový výdej léků na předpis má zájem 72 procent dospělých

O možnost pořídit si léky na předpis přes internet a nechat si je poslat domů mají zájem téměř tři čtvrtiny lidí nad 18 let. Skoro tři pětiny dospělých aspoň jednou za tři měsíce kupují volně prodejné léky přes internet. Ukázal to průzkum agentury Incomind pro Národní asociaci pacientských organizací (NAPO). Její zástupci dnes výsledky zveřejnili na tiskové konferenci. V průzkumu v únoru odpovídalo 1000 lidí nad 18 let.

"Zásilkový výdej léků na předpis není novum, funguje v devíti evropských zemích. Zkušenost je tam pozitivní... Nebojíme se toho, že to povede ke krachu lékárenského trhu. Nikde v devíti zemích se trh nerozlomil, nedošlo k monopolizaci, nezanikala síť lékáren. Naopak to umožnilo i v obcích, kde lékárna není, pacientům dostat lék na svou adresu," uvedl předseda NAPO Robert Hejzák.

Podle plánů by si lidé lék na předpis objednali on-line a nechali si ho poslat domů. Celkem 84 procent dotázaných uvedlo, že by jim tato možnost ulehčila život. Zájem získat léky na předpis přes internet a nechat si je poslat má 72 procent lidí. Mezi osobami nad 65 let to byly dvě třetiny. Tři pětiny dospělých stojí ale o to, aby u zásilkového prodeje byla možnost konzultací s lékárníkem.