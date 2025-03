Nová látka přináší naději pro pacienty s cukrovkou i ztučnělými játry

Podle hlavního autora studie Ondřeje Kudy z Fyziologického ústavu Akademie věd byla látka původně vyvíjena pro léčbu ztučnělých jater.

Ondřej Kuda | Foto: Fyziologický ústav AV ČR

"Většina pacientů, kteří mají tato metabolická onemocnění, tak jich mají více dohromady. Lékař předepíše látku na ztučnělá játra, přičemž je velká šance že pacient má například i diabetes II. typu, třeba v menší míře, ale díky tomu, že již bude zaléčen tímto lékem, tak je možné, že ten vedlejší pozitivní účinek, který jsme nalezli, mu prospěje," vysvětluje Kuda.

MSDC-0602K aktivuje specifické metabolické dráhy, které podporují růst nových kostních buněk a omezují tvorbu tukových buněk v kostní dřeni. Tento efekt by mohl být pro pacienty s cukrovkou klíčový, neboť často trpí sníženou pevností kostí a čelí zvýšenému riziku zlomenin. Od kdy by se látka mohla začít používat?

"Tato látka už v klinických studiích je. Cílena je primárně na ztučnělá játra. Podle mých informací je ve třetí fázi klinických studií, tak by mohla být asi do roka schválená, a uvidíme, jaký bude mít osud. To, co jsme my nalezli, je vedlejší pozitivní účinek, že to neničí kosti, a naopak jim to prospívá. Ale ten primární záměr firmy, která vyvinula tuto látku, bylo léčení ztučnělých jater."

V Česku se s cukrovou II. typu léčí víc než milion lidí

Tukové buňky v kostní dřeni | Foto: Fyziologický ústav AV ČR

Sloučenina tedy nejen zlepšuje citlivost na inzulin, tedy to, jak buňky využijí inzulin k regulaci hladiny cukru v krvi, ale také chrání kosti, což je klíčové pro pacienty s cukrovkou, kteří se jinak potýkají se zvýšeným rizikem zlomenin. Jaký je tady princip?

"Cílová buňka je kmenová buňka, která se ještě nerozhodla, co bude dělat, až bude dospělá. A podle toho, na kterém je místě, tak se může rozhodnout být buď tukovou buňkou a v případě, že je v kosti, tak se může rozhodnout být buňkou, která staví kost. Ta látka poštouchne tu buňku určitým směrem, změní její osud. Pošťouchne buňky ke kostnímu fenotypu, to znamená, že ty buňky začnou vytvářet novou kostní hmotu, a ta kost je pevná."

V České republice trpí cukrovkou druhého typu více než milion lidí. Onemocnění se často rozvíjí nenápadně, což komplikuje jeho včasnou diagnostiku. Rizikovými faktory jsou mimo jiné obezita, kterou trpí až pětina české populace.

Nová sloučenina by tak mohla představovat významný krok v léčbě cukrovky i dalších metabolických onemocnění a přinést naději mnoha pacientům.