Průzkum: Ochota Čechů zapojit se do obrany země klesla

Ochota Čechů aktivně se zapojit do obrany země klesla. Nyní, tedy 85 let od podepsání mnichovské dohody, by se do obrany zapojilo 39 procent občanů, v roce 2020 to bylo o 12 procentních bodů více. Vyplývá to z průzkumu, který pro organizaci Paměť národa, vypracovala agentura NMS Market Research. O výsledcích ČTK informovala mluvčí Paměti národa Kristýna Bardová. V otázce, zda je třeba suverenitu Česka za každou cenu bránit, se veřejnost shoduje. S tímto tvrzením dlouhodobě v průzkumech od roku 1993 souhlasilo mezi 80 a 90 procenty dotázaných. V pohledu na minulost a události ze září 1938 ale Češi tak jednoznačný názor nemají. Že se Československo mělo bránit, se domnívá sedm lidí z deseti. Průzkum se zaměřil také na podobnost mezi situací v Československu v roce 1938 a současnou situací na Ukrajině. Polovina respondentů si myslí, že se Ukrajina rozhodně má bránit ruské agresi.