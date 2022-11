Průzkum: Přes 60 procent Čechů bude šetřit na cukroví a vánočních dárcích

Přes 60 procent Čechů plánuje šetřit na pohoštění během svátků, zejména na pečení cukroví. Skoro stejný počet letos omezí výdaje za vánoční dárky, a to především pro příbuzné. Češi budou během svátků podle průzkumu šetřit i na svátečním pohoštění. Štědrovečerního kapra s bramborovým salátem se to většinou nedotkne, skoro třetina lidí bude ale méně utrácet za alkohol, občerstvení na vánočních trzích i na oslavách nového roku. Dvě třetiny lidí také úplně zruší zimní dovolenou na horách. Vyplývá to z průzkumu, který pro Generali Investments uskutečnila koncem října mezi více než tisícovkou respondentů agentura Ipsos. Na vině trendu je podle firmy zejména vysoká inflace, kvůli které se celkem snaží šetřit přes 90 procent Čechů. Inflace už se Češi obávají více než cen energií, uvedla Generali Investments. "Z našeho průzkumu je vidět, že proti létu se lidé méně bojí zdražování energií. V tomto ohledu nejspíše pomohla reakce vlády, tedy příspěvky a zastropování cen a naplnění zásobníků na plyn. Na druhou stranu dopady inflace už na sobě pocítilo přes 83 procent lidí. Proto jsou Češi ohledně svých financí i nadále nejistí, což se samozřejmě projeví i na výdajích během svátků," řekl finanční ředitel Generali Investments CEE Marek Beneš.