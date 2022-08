Průzkum: Stravování ve školních jídelnách využívá přes 76 procent dětí v Česku

Téměř 77 procent dětí v Česku se stravuje ve školních jídelnách. Vyplývá to z průzkumu mezi rodiči, který představili zástupci společnosti Scolarest zaměřené na školní stravování. Nejvíce dětí chodí do jídelen na Vysočině, přes 93 procent, nejméně, zhruba 48 procent, v Praze. Nejčastějším důvodem, proč dítě nevyužívá školní stravování, je podle průzkumu strava doma. Uvedlo to 40 procent dotázaných, především v menších městech Jihočeského, Olomouckého a Karlovarského kraje. V 17 procentech případů dítěti v jídelně nechutná, u téměř 13 procent jsou důvody finančního rázu. Z toho přes devět procent lidí uvedlo, že cena pokrmů je nepřiměřená, u 3,5 procenta jsou školní obědy nad možnostmi rozpočtu.

Zdražení školních obědů

Ministerstvo školství opět zvedne limit na cenu školních obědů, a to zhruba o 20 procent. Rezort tak reaguje na prudký růst cen potravin. Ty podle Českého statistického úřadu meziročně podražily skoro o pětinu. Nové ceny ministerstvo zatím nezveřejnilo. Naposledy ministerstvo úhradovou vyhlášku o školním stravování měnilo loni v září. Obědy pro žáky druhého stupně základní školy od té doby stály nanejvýš 41 korun, oběd ve školce maximálně 30 korun.