Průzkum: Ukrajinští uprchlíci se podle Čechů dobře začlenili, pětina ale chce jejich odchod

Tři roky od začátku ruské invaze na Ukrajinu si téměř čtvrtina Čechů myslí, že by stát měl pokračovat v přijímání uprchlíků a zachovat jim podmínky pobytu. V průzkumu agentury Data Collect pro Českou televizi to uvedlo 22,7 procenta dotázaných. Naopak přes 20 pct dotázaných by usilovala o to, aby současní ukrajinští uprchlíci z Česka odešli. Většina respondentů podle průzkumu soudí, že se uprchlíci v Česku dobře integrovali. Odpovědělo tak 62 procent dotázaných. Podle třetiny respondentů (34 procent) má jejich začlenění rezervy.

Ministr vnitra Vít Rakušan u příležitosti třetího výročí ruské invaze řekl, že Česká republika pomáhala Ukrajině už od začátku války a bude jí pomáhat i nadále. K polovině letošního února mělo Česko podle dat ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu 397.393 lidí, od začátku války takových povolení ČR vydala před 660 tisíc. "Česká republika je zemí s třetím nejvyšším počtem držitelů dočasné ochrany a v přepočtu na obyvatele zůstává nejvíce zasaženým státem," uvedla mluvčí ministerstva Hana Malá.