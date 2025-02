Průzkum: Už více než polovina Čechů platí virtuální platební kartou

Více než polovina Čechů používá k placení virtuální platební kartu, kterou má nahranou v telefonu nebo chytrých hodinkách. Plastové karty mají lidé spíš už jen pro jistotu. Vyplývá to z průzkumu poskytovatele zaměstnaneckých benefitů Up ČR mezi více než 1000 respondenty. "Stále častější jsou případy, kdy lidé plastové karty mají někde pro jistotu uložené, ale v praxi je buď nevyužívají vůbec, nebo jen minimálně. Je to pro ně jakási pojistka, kdyby se jim například vybil mobilní telefon, kterým platí primárně," uvedl generální ředitel Up ČR Stéphane Nicoletti.

Pokud jde o běžné plastové platební karty, 45 procent lidí je nakloněno jejich nahrazení virtuálními, zatímco 41 procent je proti. Mezi zastánce přechodu na virtuální karty patří přitom spíše muži s 52 procenty, zatímco u žen je to 37 procent. Jde zejména o mladší lidi. Méně zkušeností mají lidé zatím s takzvanými jednorázovými virtuálními kartami, které mohou být užitečné zejména pro maximálně bezpečný nákup na internetu. Umožňují totiž provést jedinou platbu a bezprostředně po ní fakticky zaniknou. S využitím takové jednorázové virtuální karty má dosud osobní zkušenost zhruba pětina zaměstnanců.