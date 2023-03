Průzkum: V případě finančních problémů Češi nejprve šetří na oblečení

V případě finančních problémů Češi nejprve šetří na výdajích na oblečení, zábavu a dovolenou. Významně také vzrostl počet lidí, kteří omezují spotřebu energií a vody. Jen minimum Čechů by finanční problémy řešilo půjčkou od známých nebo od finančních institucí. Vyplývá to z průzkumu společnosti KRUK.

Nákupy oblečení by při finančních problémech omezilo 65 procent Čechů. Více by pořizování oděvů omezovaly ženy, kterých se pro tuto možnost vyslovilo 71 procent, zatímco můžů 56 procent. Omezení výdajů na zábavu a kulturu by zvolilo 61 procent Čechů, 60 procent by snížilo výdaje na dovolené. Pro 49 procent lidí by finanční problémy znamenaly nutnost šetřit na potravinách.

Meziročně se výrazně zvýšil podíl lidí, kteří by finanční problémy řešili omezením spotřeby energií a vody. V současnosti by to bylo 56 procent Čechů, před rokem se jich pro tuto možnost vyslovilo 25 procent. Vzrostl také podíl lidí, kteří by omezovali vzdělávání a zájmové aktivity dětí, a to na 16 z loňských osmi procent.