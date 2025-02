Průzkum: V růst české ekonomiky letos věří nejvíce šéfů českých firem za tři roky

V růst české ekonomiky v letošním roce věří 36 procent ředitelů českých firem. V roce 2024 to bylo 16 procent a předloni sedm procent ředitelů. Očekávání šéfů jsou tak nejoptimističtější za tři roky, ale stále nedosahují úrovně roku 2022, kdy se však průzkum konal ještě před začátkem války na Ukrajině. Vyplývá to z aktuálního průzkumu PwC CEO Survey, který společnost PwC uskutečnila mezi 190 řediteli na konci roku 2024 a jehož výsledky má ČTK k dispozici. Stagnaci hospodářství očekává letos 30 procent ředitelů, 34 procent předpokládá jeho pokles. "Po pěti letech kontinuálních krizí z výsledků průzkumu vidíme, že spolu s uklidněným makroekonomickým vývojem výrazně narůstá také optimismus šéfů českých firem. Ti odhadují letošní vývoj české ekonomiky významně pozitivněji než loni a předloni. Z minulých průzkumů přitom víme, že ředitelé bývají zpravidla skeptičtější, než je nakonec realita," komentoval čísla řídící partner PwC Jiří Moser. To podle něj napovídá, že Česko letos může čekat ekonomicky a byznysově velmi dobrý rok, byť je jasné, že hrozby pro české hospodářství číhají především za hranicemi. A sílu jejich možných negativních dopadů na českou ekonomiku dnes velmi těžko odhadovat, dodal.