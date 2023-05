Průzkum: Většina Čechů podporuje energetický mix postavený na jaderné energetice

Češi podporují čisté energetické zdroje, stát by podle většiny z nich měl v budoucnu spoléhat především na jadernou energetiku doplněnou o obnovitelné zdroje energie. Podporu těchto zdrojů umocnila válka na Ukrajině. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury IBRS. Pro 96 procent lidí je podle něj klíčová soběstačnost země v zásobování energií. Respondenti se obávají, že ztráta energetické soběstačnosti by mohla vést k dalšímu prudkému růstu cen energií.

Silnou podporu bezemisních elektráren v posledním roce umocnila podle výsledků průzkumu ruská agrese na Ukrajině. Jadernou energií nyní podle výsledků průzkumu, jehož se zúčastnilo přes 500 respondentů, podporuje kolem 70 procent lidí. V závěru roku 2021 to bylo kolem 59 procent.