Průzkum: Více než čtvrtina mladých Čechů se nedostatečně orientuje ve financích

Více než čtvrtina Čechů ve věku od 15 do 25 let se nedostatečně orientuje ve svých financích. Více než polovina z nich uvádí, že by jim pomohlo, kdyby se o finančních tématech učilo ve škole více a zároveň praktičtěji. Vyplývá to z průzkumu finančního chování mladých, který dnes představila novinářům agentura Ipsos s Nadací České spořitelny. Odpovídalo přes 500 respondentů. Téměř třetina mladých Čechů se podle průzkumu necítí z hlediska nakládání s financemi připravena na dospělý život. Více než polovině dotazovaných by se zlepšením orientace ve světě financí pomohlo více praktických příkladů ve výuce, srozumitelnější výklad považují za důležitý dvě pětiny respondentů. Téměř 40 procent mladých Čechů zhodnotilo úroveň své finanční gramotnosti známkou 3 a horší. Nadace spustila vlastní digitální platformu Skoala zaměřenou na finanční vzdělávání pro základní a střední školy. Skoala reaguje na dlouhodobě chybějící metodické materiály k výuce finanční gramotnosti a pomáhá učitelům začlenit toto téma do školní výuky.